Op twee locaties in Rotterdam zijn woensdagochtend schoten gelost. Niemand raakte hierbij gewond.

Rond 6.00 uur werd er geschoten op een winkel aan de Van Lennepstraat. Later zijn er bij een café op het Noordereiland kogelinslagen aangetroffen. Ter plaatse trof de politie geen slachtoffers of verdachten aan.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. De politie is met een onderzoek gestart en roept getuigen op zich te melden.