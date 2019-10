Een buurtwinkel aan de Van Lennepstraat in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag beschoten. Ook een café aan de Prins Hendrikkade werd beschoten.

De politie kreeg rond 3.30 uur meldingen van meerdere knallen en een inbraakalarm in de omgeving van de Brederostraat. De politie trof bij de winkel waar het inbraakalarm afging kogelgaten aan in de ruit en de rolluiken. Op de stoep werden meerdere kogelhulzen gevonden.

Over het café kreeg de politie in eerste instantie geen meldingen. Een medewerker van het servicecenter van de politie zag rond 3.30 uur echter een bericht op Twitter verschijnen over een schietpartij aan de Prins Hendrikkade. Op basis daarvan zijn agenten naar de locatie gegaan. Daar troffen ze, net als bij de buurtwinkel, kogelgaten aan in de ruit. Ook hier lagen kogelhulzen op de stoep.

Agenten zijn een onderzoek gestart naar de incidenten. De politie heeft al met buurtbewoners gesproken, maar wil nog graag in contact komen met getuigen. Ook mensen met camerabeelden uit de omgeving kunnen zich melden.