De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een uitslaande brand in een wasserette aan de Beukelsdijk in Rotterdam. Hierbij is niemand gewond geraakt.

De mensen die in de woningen boven de wasserette waren, konden zelf veilig naar buiten komen.

De brand was snel onder controle. Rond 7.30 uur had de brandweer de brand geblust. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.