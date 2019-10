Een auto met twee inzittenden is maandagavond onder vuur genomen in Rotterdam-IJsselmonde, in de buurt van de Emelissedijk en Reyerdijk. Kogels zouden op zeker drie plaatsen het voertuig gepenetreerd hebben, schrijft de politie op Twitter.

De inzittenden zijn met de schrik vrijgekomen. Agenten hebben nog niemand weten aan te houden, de dader of daders zijn na de schietpartij gevlucht.

De politie roept getuigen op zich te melden.