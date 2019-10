De vernieuwing van het treinstation Rotterdam Noord is vertraagd. Afgelopen zaterdag zou een damwand worden geslagen, maar de grond bleek te hard.

Ondanks eerder onderzoek had de aannemer nooit opgemerkt dat de grond te hard is. Het is niet bekend hoelang de vertraging gaat duren.

Station Noord krijgt een nieuwe entree aan de noordzijde. Ook worden er nieuwe perrontrappen gebouwd en wordt de hellingbaan aan de zuidzijde vervangen. De hellingbaan is nu te steil waardoor het station slecht bereikbaar is voor mensen in een rolstoel of mensen met kinderwagens.