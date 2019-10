Een groot aantal jongeren heeft gereageerd op de eerste vacature van een uitzendbureau voor een baan tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam in mei 2020, bevestigt een woordvoerder van uitzendbureau Young Capital maandag in gesprek met NU.nl.

Het uitzendbureau zette de vacature vrijdagmiddag online en kreeg binnen korte tijd 160 reacties binnen. Omdat er veel animo voor de vacature was, heeft het uitzendbureau de vacature maandagochtend weer gesloten.

De sollicitanten die aangenomen worden, belanden in een poule. Ze worden tijdens het evenement voor verschillende klussen ingezet, bijvoorbeeld in de horeca of beveiliging.

De woordvoerder laat weten dat er naar verwachting meer vacatures online worden gezet.