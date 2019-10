De schietpartij die op 29 september op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam plaatsvond, staat niet op zich maar hangt zeer waarschijnlijk samen met andere schietpartijen. Dat meldt de politie zaterdagmiddag.

Op het incident aan de Nieuwe Binnenweg werd een groot onderzoeksteam gezet. Op basis van de sporen, camerabeelden en getuigenissen uit het onderzoek kan worden geconcludeerd dat de schietpartij aan de Nieuwe Binnenweg zeer waarschijnlijk samenhangt met andere schietpartijen. Welke schietpartijen dat zijn, wil het team nog niet zeggen.

"Het is niet de eerste schietpartij, maar waarschijnlijk ook niet de laatste. Als we het geweld dat gebruikt wordt door deze daders willen stoppen, moeten we ze nu aanhouden. Maar daar hebben we wel de hulp van getuigen bij nodig", zegt rechercheur Martin van 't Hof.

De schietpartij vond plaats op 29 september dit jaar. Even voor 21.30 uur werd op de Nieuwe Binnenweg ter hoogte van café Roffa het vuur geopend vanuit een zwarte Volkswagen Golf.

De politie is hard op zoek naar getuigen die een verklaring over het incident kunnen afleggen.