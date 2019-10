Een sigarettenwinkel aan de Willem Buytewechstraat in Rotterdam is vrijdagmiddag overvallen door twee personen met messen. Er is inmiddels een man aangehouden.

De twee verdachten renden weg na de overval, meldt de politie, Kort erna is een 21-jarige Rotterdammer op de Nieuwe Binnenweg aangehouden. Hij reed in een auto, die meteen in beslag werd genomen.

Het tweetal heeft een verkoopmedewerker achter de toonbank bedreigd. Ze wisten geld en sigaretten buit te maken.

Direct na de overval werden geuitgen gehoord. Ook zette de politie een politiehelikopter in om de verdachten op te sporen. Een van hen is nu nog voortvluchtig.