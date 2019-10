Een zestienjarig slachtoffer van het steekincident in Rotterdam-Charlois op 17 oktober wordt zelf verdacht van betrokkenheid bij een andere steekpartij twee dagen eerder bij het Montfort College in Rotterdam-Zuid. Toen raakte een veertienjarige jongen gewond.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) aan NU.nl.

Na het eerste steekincident werden twee verdachten aangehouden, die inmiddels allebei zijn heengezonden. De politie was na de eerste twee aanhoudingen nog op zoek naar een derde verdachte.

Twee dagen later vond de tweede steekpartij plaats in Rotterdam-Charlois. Twee jongeren liepen toen steekwonden op. De politie hield toen zes jongeren in de leeftijden van veertien tot en met zeventien aan. Het OM kan nog niet bevestigen of zij nog steeds vastzitten.

Een van de gewonden van die steekpartij is nu verdachte van de steekpartij bij het Montfort College. Hoewel de jongen nog in het ziekenhuis ligt, is hij vrijdag gearresteerd door de politie. Hij zal binnenkort worden voorgeleid.

De steekpartijen zijn het gevolg van een al langer durende ruzie tussen twee jongerengroepen uit Charlois en IJsselmonde. Agenten voerden eerder al enkele preventieve fouilleeracties uit in de wijken waarbij onder meer messen werden gevonden.