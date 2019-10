De verdachte van het steekincident bij een school op de Montessoriweg in Rotterdam blijft langer vastzitten. Een veertienjarige jongen raakte daarbij ernstig gewond.

Het incident gebeurde op 15 oktober. De verdachte werd kort daarna aangehouden. De politie zoekt nog naar andere verdachten.

Het is onbekend of het slachtoffer een bekende was van de verdachte. Ook de toedracht van het steekincident is nog onduidelijk. Het politieonderzoek is in volle gang.