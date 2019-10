Een slachtoffer van een schietincident in een woning op de Mathenesserdijk in Rotterdam is donderdagavond gevlucht. Ook de vermoedelijke dader nam na het incident de benen.

Het nog onduidelijk wat er precies in de woning is gebeurd.

De politie heeft de de Mathenesserdijk en Rosener Manzstraat tijdelijk afgesloten in het kader van het onderzoek.