De 25-jarige Sylvano M. uit Rotterdam die verdacht wordt van het doodschieten van rapper Feis (32) tijdens afgelopen jaarwisseling, zal psychiatrisch worden onderzocht. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank in Rotterdam donderdag aan NU.nl na berichtgeving van De Telegraaf.

Feis, die eigenlijk Faisal Mssyeh heette, werd op 1 januari in een restaurant op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam doodgeschoten. Zijn broer was ook aanwezig en raakte door zijn verwondingen in een coma, waar hij een maand later uit ontwaakte.

In mei werd in Limburg de 25-jarige verdachte van de schietpartij aangehouden nadat hij op de Nationale Opsporingslijst werd gezet.

De rechtbank in Rotterdam heeft donderdag besloten dat de man psychiatrisch onderzocht moet worden. De inhoudelijke zitting van de zaak staat gepland op 8 en 9 januari 2020.