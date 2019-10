De overblijfselen van de eerste twee boommarters die in Rotterdam werden gevonden, zijn vanaf donderdag in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam te zien.

De eerste boommarter werd gevonden op 2 juli bij de Schiedamsedijk. Op 30 september werd op de Matlingeweg nabij Bedrijventerrein Rotterdam Noord-West een tweede dode boommarter aangetroffen. De dieren zijn beide aangereden.

Van de eerste boommarter, een mannetje, zijn de schedel en enkele skeletdelen in het museum te zien. Van de tweede boommarter, een vrouwtje, is meer bewaard, waaronder de huid.

Steenmarter komt al enige jaren voor in Rotterdam-Zuid

De steenmarter komt wel al enige jaren voor in Rotterdam-Zuid. Een boommarter is te herkennen aan de eikendonkere kleur van de vacht, de gele bef, zwarte neus en grote oren.

De boommarter vermijdt - in tegenstelling tot de steenmarter - het stedelijk gebied meestal. "Het Natuurhistorisch Museum blijft de vestiging van beide martersoorten in Rotterdam nauwkeurig volgen", is te lezen in een bericht van het museum.