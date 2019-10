De doorgaande fietsroute die het stadscentrum van Rotterdam met het buitengebied ten noorden van de stad verbindt, is met de opening van twee fietsbruggen aan het Terletpad compleet.

De fietsverbinding loopt vanaf Rotterdam Centraal via Rotterdam The Hague Airport in de richting van Delft. De nieuwe verbinding is korter voor fietsers en moet zo een aantrekkelijker alternatief voor de auto en het openbaar vervoer worden.

De fietsroute is vooral gunstig voor bewoners van Park Zestienhoven, voor werknemers en reizigers van het vliegveld en voor forenzen en recreanten in Midden-Delfland, Delft en Den Haag.

De gemeente wil de komende jaren werken aan een groot netwerk van fietspaden. Zo zijn er ook plannen voor een snelfietsroute tussen Gouda en Rotterdam.