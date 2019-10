Uber introduceert elektrische deelfietsen in Rotterdam. Vanaf donderdag is deze nieuwe dienst, genaamd JUMP, beschikbaar in de binnenstad en omgeving.

"Onze missie met JUMP is om vervoer in de binnenstad van Rotterdam nog makkelijker te maken en daarmee autobezit en verkeersopstoppingen te verminderen", aldus Nikolaas Van de Loock van JUMP Benelux.

"Hiermee willen wij de leefbaarheid in de stad vergroten en bijdragen aan efficiënt en milieuvriendelijk vervoer."

In totaal zet Uber in Rotterdam vijfhonderd fietsen in. De fiets kost 1 euro om te ontgrendelen en daarna 0,2 eurocent per minuut.

JUMP is wereldwijd al beschikbaar in 31 andere steden, zoals Lissabon, Parijs en Madrid.