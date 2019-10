De politie vertoonde dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht bewakingsbeelden van de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in het centrum van Rotterdam.

Een 26-jarige man uit Rotterdam werd op 29 september rond 21.30 uur beschoten voor een café op de Nieuwe Binnenweg. Hij werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Ook een negentienjarige man die in een geparkeerde auto zat, liep letsel op.

De schutter reed die avond in een zwarte Volkswagen Golf. Op de bewakingsbeelden is te zien dat het voertuig rond 21.15 uur vanuit de Claes de Vrieselaan afsloeg naar de Nieuwe Binnenweg. Na de kruising op de 's Gravendijkwal stopte de Golf abrupt en keerde deze om. Kort daarna vuurde de schutter zijn wapen af.

De Golf reed vervolgens via de Duivenvoordestraat in de richting van het Henegouwerplein. Daar brandde de auto vier uur later uit.

Schietincident kwam mogelijk door conflict in het criminele milieu

De politie heeft aanwijzingen dat de aanleiding voor het schietincident een conflict binnen het criminele milieu is. Eén verdachte in deze zaak zit vast, maar de schutter is nog voortvluchtig.

De politie roept mensen met meer informatie over deze zaak op zich te melden.