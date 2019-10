Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag voor de rechtbank in Overijssel veertig maanden cel geëist tegen een 37-jarige man uit Rotterdam voor drugshandel en witwassen. In zijn woning werd in maart 17.600 euro contant geld aangetroffen, in onder meer een fluitketel.

"Uit puur financieel oogpunt en eigen gewin heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan (verlengde) uitvoer van de harddrug heroïne naar Spanje en de uit misdaad verkregen opbrengsten witgewassen", betoogde de officier van justitie.

De verdachte kwam in beeld toen hij in verband werd gebracht met een ander lopend politieonderzoek naar witwaspraktijken.

De politie tapte de telefoongesprekken van de verdachte vervolgens af. Daaruit bleek dat de verdachte zich, naast met het witwassen van geld, ook bezig zou houden met drugshandel. Hij had een Italiaanse chauffeur telefonisch opdracht gegeven om op 7 maart heroïne over te dragen aan een onbekende man in Barcelona.

Verdachte droeg tassen over aan man in vrachtwagen

Op de dag van de overdracht zag de politie hoe de verdachte twee tassen overdroeg aan een man in een vrachtwagen. In de tassen zat in totaal 3 kilo heroïne en 19 kilo versnijdingsmiddel. De politie heeft de tassen in beslag genomen.

"Verdachte liet als opdrachtgever anderen het vuile, risicovolle werk opknappen, zoals het vervoeren van de drugs. Dat maakt zijn rol straf verzwarend", aldus het OM.

De Italiaanse chauffeur is op 11 juni veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het medeplegen van de uitvoer van 3 kilo heroïne.

Politie vindt duizenden euro's contant geld in fluitketel

Bij het doorzoeken van de woning van de verdachte in Rotterdam werd in totaal 17.600 euro aangetroffen in onder meer pannen en een fluitketel in de servieskast. Het geld is in beslag genomen.

"Verdachte heeft niet over de herkomst van het geld willen verklaren. Daarom kan het niet anders dan dat dit uit misdrijf afkomstig is. Er is besloten hem naast wegens het medeplegen van de uitvoer van de 3 kilo heroïne ook te vervolgen voor het witwassen van dit geldbedrag", betoogde de officier van justitie.

De rechtbank doet op 5 november uitspraak in de zaak.