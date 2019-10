Een man is maandagavond in de omgeving van de Kerstendijk in Rotterdam-Zuid in zijn arm gestoken. Agenten hebben een vrouw kunnen aanhouden.

Het is niet duidelijk welke rol zij heeft gespeeld bij het incident. Agenten doen onderzoek naar het steekincident.

Voor zover bekend raakte de man niet zwaargewond. Onduidelijk is of hij naar het ziekenhuis is afgevoerd.