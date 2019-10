Een bestuurder zonder rijbewijs die met een gehuurde Mercedes in een trouwstoet reed, is maandagmiddag op het Pompenburg in Rotterdam tegen een reclamebord gereden.

De auto raakte door de botsing flink beschadigd.

De bestuurder van het voertuig is aangehouden wegens het rijden zonder rijbewijs.

Waardoor hij de macht over het stuur verloor, is niet bekend.