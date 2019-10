Een zestienjarige jongen is zondag rond 22.15 uur gewond geraakt bij een steekincident aan de Spittelerplaats, naast metrostation Hesseplaats in Rotterdam.

De politie kreeg een melding binnen van een vechtpartij tussen meerdere jongens.

Eenmaal ter plaatse trof de politie het slachtoffer aan met een snijwond. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Wat de toedracht is van de steekpartij, is nog onbekend. Volgens getuigen is er sprake van twee verdachten.

De politie doet onderzoek naar het incident. Getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.