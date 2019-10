Een sauna aan de Rotterdamse Schieweg is in de nacht van vrijdag op zaterdag beschoten. Er is niemand gewond geraakt.

Agenten troffen rond 1.45 uur drie kogelgaten aan in het raam van de sauna, meldt de politie. Er werd meteen onderzoek gedaan. In het pand was niemand aanwezig.

De politie sprak meteen met getuigen. Twee van hen zeiden een man in het zwart gezien te hebben. Hij zou in een zwarte Volkswagen Caddy zijn gestapt als bijrijder. Deze auto reed de Nolenstraat in en de Stadhoudersweg op.

De politie roept nog meer getuigen op zich te melden en onderzoekt het incident.