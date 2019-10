De politie heeft donderdagmiddag drie verdachten aangehouden voor de illegale handel in medicijnen in een sportschool op de Straatweg in Rotterdam. In de woning van een van de verdachten werden twee vuurwapens en harddrugs gevonden.

Het gaat om twee mannen van 52 en 58 jaar en een vrouw van 49. De politie onderzoekt hun betrokkenheid bij de handel.

Eerder dit jaar ontving de politie informatie over mogelijke misstanden in de betreffende sportschool, waarop een onderzoek werd ingesteld. Daaruit bleek dat er medicijnen werden verhandeld in de sportschool en dat deze ook soms daar werden toegediend.

De politie heeft de medicatie in beslag genomen.