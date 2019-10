De gemeente Rotterdam heeft zes basisscholen in totaal 400.000 euro subsidie toegekend voor het groener en klimaatvriendelijker maken van de schoolpleinen, maakte de gemeente woensdag bekend.

Het gaat om de Augustinusschool, Valentijnschool, Christophoorschool, PCBS De Rank, De Margriet en Oscar Romeroschool.

Meer groen en water op schoolpleinen moeten ervoor zorgen dat schoolkinderen meer buiten zijn en meer bewegen. Martin Krijgsman, adjunct-directeur van de Valentijnschool in Bospolder-Tussendijken hoopt daarnaast vaker les te kunnen geven op het plein. "Denk aan natuur-, reken- en technieklessen met behulp van bijvoorbeeld de watervoorzieningen."

De scholen krijgen tussen de 49.000 en 80.000 euro subsidie. Het geld wordt onder meer gebruikt voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van het schoolplein, en voor activiteiten voor buurtkinderen. Het plein moet ook na schooltijd toegankelijk zijn voor kinderen uit de buurt, omdat dat vaak de enige beschikbare speelplek in een wijk is.

Tientallen basisscholen wilden subsidie

In totaal dienden 36 Rotterdamse basisscholen een subsidieaanvraag in voor een zogeheten 'groenblauw' plein. Scholen in een buurt met weinig groen en regelmatig wateroverlast maakten meer kans op subsidie.

De subsidie is onderdeel van de programma's Rotterdam gaat voor groen en Rotterdams Weerwoord. Daarmee wil de gemeente, in samenwerking met bedrijven, bewoners en woningcorporaties, de komende jaren 20 hectare extra groen aanleggen in de stad. Ook moet de stad klimaatbestendig worden.

De aanleg van de zes nieuwe groenblauwe schoolpleinen start naar verwachting in 2020.

De gemeente onderzoekt of er een tweede subsidieronde komt.