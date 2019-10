Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag celstraffen tussen de 6,5 en 10 jaar geëist tegen zeven mannen voor het smokkelen van 1.125 kilo cocaïne in een container met bevroren vis in de Rotterdamse haven.

De partij cocaïne had een straatwaarde van 22 miljoen euro. De container was afkomstig uit Ecuador en had als bestemming Zaandam.

De politie volgde de vrachtwagen met de lading op 20 juli 2018 van de Rotterdamse haven naar Zaandam. In Zaandam vielen agenten een opslagloods binnen.

De politie arresteerde zeven mannen tussen de 28 en 48 jaar uit Gorinchem, Tiel, Utrecht, Albanië, de Verenigde Staten en Den Haag. Zij worden verdacht van de betrokkenheid bij het ophalen en het uithalen van de drugs.

OM: 'De verdachten zijn betrokken bij de invoer van de cocaïne'

Justitie verdenkt alle verdachten ervan dat zij zich tussen 5 juli 2018 en 20 juli 2018 schuldig hebben gemaakt aan het medeplegen van de invoer van de partij cocaïne.

De officier van justitie acht het ongeloofwaardig dat een partij bevroren vis, die is bestemd voor de verkoop, wordt opgeslagen in een loods zonder koeling. Ook was er met gereedschap in de dozen gehakt, volgens het OM in een zoektocht naar de cocaïne.

De hoofdverdachte, een destijds 48-jarige man uit Den Haag, is volgens het OM de organisator van de drugssmokkel. De politie heeft zijn woning doorzocht, evenals zijn bedrijfspanden in Rijswijk en Alphen aan den Rijn en een caravan in Bergambacht. Op die plekken vonden agenten verboden middelen, die mogelijk werden gebruikt voor het vervaardigen van xtc.

De rechtbank doet op 8 november uitspraak in de zaak.