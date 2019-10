Een snorfietser is zaterdagochtend aangehouden nadat hij onder invloed over het Stadhuisplein in Rotterdam reed. Het rijbewijs van de bestuurder werd ingevorderd.

Het voorval vond plaats toen agenten hun ronde deden over het Stadhuisplein. De bestuurder van de snorfiets viel op omdat hij over het Stadhuisplein reed. Dat is verboden en dus hielden de agenten de man aan.

Er werd een blaastest bij de bestuurder afgenomen en daaruit bleek dat hij te veel alcohol gedronken had. Het rijbewijs, dat de man nog maar twee maanden in zijn bezit had, werd ingevorderd.