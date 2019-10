Een 35-jarige man uit Rotterdam wordt verdacht van het opzettelijk doen van onjuiste aangifte voor de omzetbelasting. Dit heeft hem 5,4 miljoen euro opgeleverd.

De woning van de man is donderdagavond doorzocht door de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD), meldt de dienst. De man is nog niet aangehouden.

De verdachte heeft het geld overgemaakt naar bankrekeningen van familie en bedrijven en heeft een deel contact opgenomen.

Het geld is grotendeels in beslag genomen en de bankrekening van de man is geblokkeerd. Ook is de "fysieke en digitale administratie" van de man in beslag genomen.

De woning van zijn dertigjarige vriendin is dezelfde avond ook doorzocht. De FIOD heeft daar beslag gelegd op 75.000 euro contant geld, dure merkkleding, schoenen, tassen en sieraden.

Ook deze vrouw is nog niet aangehouden, maar de FIOD sluit aanhoudingen niet uit.