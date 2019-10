De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de Piekstraat in Rotterdam twee mannen aangehouden die met een vuurwapen in de lucht hebben geschoten.

Rond 3.00 uur kreeg de politie een melding binnen van schoten die werden gelost in Rotterdam-Feijenoord. Eenmaal ter plaatse konden agenten twee mannen aanhouden die voldeden aan het signalement. Op aanwijzing van het tweetal trof de politie een vuurwapen en taser aan in een woning in de buurt van de Piekstraat.

Een woordvoerder van de politie meldt aan NU.nl dat er geen gewonden zijn gevallen. Het tweetal, een 24-jarige en 25-jarige man uit Rotterdam, zijn meegenomen naar het politiebureau.