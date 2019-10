De twee mannen die zondag in een Rotterdams ziekenhuis werden aangehouden na een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, zijn heengezonden. De politie meldt donderdag dat zij geen reden zien om hen langer vast te houden en dat de twee mannen vermoedelijk niet hebben geschoten.

De schietpartij vond plaats rond 21.30 uur aan de Nieuwe Binnenweg voor koffiebar Roffa Coffee. Bij het incident raakte een 26-jarige man zwaargewond.

Later die avond kwamen er nog twee mannen aan in het ziekenhuis. Een van hen had een schotwond. Vanwege mogelijke betrokkenheid bij het incident op de Nieuwe Binnenweg werden beide mannen aangehouden.

Beide mannen zijn donderdagmiddag op vrije voeten gesteld. Het onderzoeksteam gaat er wel vanuit dat de man met de schotwond gewond is geraakt op de Nieuwe Binnenweg, maar gaat er verder niet vanuit dat de mannen zelf ook geschoten hebben.

Het 26-jarige slachtoffer werd maandag zelf ook aangemerkt als verdachte, omdat de toedracht van het incident onduidelijk was. Het is niet bekend of hij nog steeds aangemerkt staat als verdachte.