Een meerderheid van de gemeenteraad in Rotterdam wil tekst en uitleg van de leider van een onderzoek van RTL Nieuws naar corruptie in de Rotterdamse haven. Die nieuwszender meldde woensdag dat de top van de douane dat onderzoek zou hebben gestagneerd.

Zes partijen in de Rotterdamse gemeenteraad, waaronder Leefbaar Rotterdam, VVD, D66, NIDA, DENK en het CDA, hebben donderdag een motie ingediend met het voorstel om onder meer dit rapport te bespreken.

Het onderzoek in opdracht van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap naar de 'kwetsbaarheden' in de Rotterdamse haven bij alle opsporings- en handhavingsdiensten nam volgens RTL Nieuws drie jaar in beslag.

Uit het onderzoek zou blijken dat een groot aantal douaniers in de Rotterdamse haven zich mogelijk schuldig maakt aan corruptie, integriteitsschendingen en samenwerking met georganiseerde criminaliteit. Het zou om onder meer het doorlaten van drugstransporten gaan.

Honderden personen zouden in de periode van 1996 tot 2016 de fout in zijn gegaan, onder wie vooral douanepersoneel.

'Douane werkte het onderzoek tegen'

Omdat de onderzoekers niet genoeg materiaal konden verzamelen, mede door het vermeende tegenwerken van de douane en justitie, is er geen eindrapport gepubliceerd. Opsporingsinstanties als de FIOD zouden wel hebben meegewerkt en inzage hebben gegeven in opsporingsdossiers.

RTL Nieuws is niet de enige partij die corruptie in de Rotterdamse haven onderzocht: ook de Erasmus Universiteit komt binnenkort met een rapport over de mogelijke misstanden.