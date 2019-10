De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie mannen aangehouden tijdens een routinecontrole in het Rotterdamse Overschie.

De politie besloot de auto waarin het drietal zat rond 2.00 uur te controleren, omdat het voertuig in "zeer slechte staat" verkeerde.

Vlak voor de controle was de bestuurder van de auto, een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, op de vlucht geslagen. Een 37-jarige man die nog wel in de auto zat, had nog een celstraf van negentien dagen openstaan. De derde verdachte, een dertigjarige man uit Lelystad, werd aangehouden omdat hij in het bezit was van inbrekerswerktuigen.

Later kon de bestuurder ook aangehouden worden. Hij had zich verstopt onder een busje. De man had gereden zonder geldig rijbewijs.