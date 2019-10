De politie in Rotterdam heeft zaterdag een doorgeladen vuurwapen, munitie en een stroomstootwapen aangetroffen in een woning aan de Havikhorst. Een 24-jarige Rotterdammer is aangehouden. Hij is vermoedelijk de eigenaar van het wapen.

De politie besloot de woning zaterdag te doorzoeken met toestemming van de rechter-commissaris nadat er een tip was binnengekomen.

In het pand werd naast het vuurwapen en de munitie ook een kogelvrij vest, een geluidsdemper en 10.000 euro aan biljetten gevonden. De biljetten bleken later vals te zijn. Alle voorwerpen zijn door de politie in beslag genomen.

Bij de doorzoeking van de woning werd ook een politiehond ingezet.