De 26-jarige man die zondagavond zwaargewond raakte bij een schietincident op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is door de politie aangemerkt als verdachte in de zaak. Hij en twee andere verdachten zijn gearresteerd, zegt een politiewoordvoerder maandag in gesprek met NU.nl.

De woordvoerder kan nog niets zeggen over de mogelijke betrokkenheid van het slachtoffer of de twee andere verdachten bij het steekincident.

De andere twee verdachten werden aangehouden in een ziekenhuis in Rotterdam. Ze kwamen daar in de nacht van zondag op maandag binnengelopen en werden gearresteerd. Een van hen was op dat moment gewond.

De verdachten zitten in beperking en mogen alleen contact hebben met een advocaat.

De schietpartij vond plaats rond 21.30 uur aan de Nieuwe Binnenweg, voor koffiebar Roffa Coffee. In dezelfde straat werd begin januari rapper Feis doodgeschoten. Een ruzie was vermoedelijk aanleiding voor het laatstgenoemde incident.