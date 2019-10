De dader van de schietpartij die zondagavond in Rotterdam plaatsvond, is nog steeds voortvluchtig. Het 26-jarige slachtoffer ligt nog zwaargewond in het ziekenhuis. De politie kan niets zeggen over de vorderingen van het onderzoek of de toedracht van het incident.

"We zijn bezig met groot onderzoek", aldus een woordvoerder maandagochtend. "Het is niet duidelijk wanneer we meer naar buiten kunnen brengen over de zaak."

De schietpartij vond plaats rond 21.30 uur aan de Nieuwe Binnenweg, voor koffiebar Roffa Coffee. Over de toedracht van het incident is nog niets bekend.

Omwonenden melden in AD dat zij hoorden dat er zeker tien kogels werden afgevuurd.

Aan de Nieuwe Binnenweg werd begin januari rapper Feis doodgeschoten. Een ruzie was vermoedelijk aanleiding voor dit incident.