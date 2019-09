Rotterdam The Hague Airport heeft in het tweede kwartaal ruim 640.000 reizigers verwelkomd. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar kan de luchthaven een groei noteren van 9 procent, schrijft het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) vrijdag.

Alle Nederlandse luchthavens vergaarden gezamenlijk 2,7 procent meer forenzen dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het CBS vlogen 21,8 miljoen mensen van en naar de vijf nationale luchthavens.

Schiphol zag de hoeveelheid reizigers met 1,4 procent toenemen ten opzichte van vorig jaar en kreeg in de drukke zomermaanden te maken met ruim negentien miljoen passagiers. Desondanks stagneert de groei van de belangrijkste luchthaven, omdat de maximale grens van 500.000 vliegbewegingen is bereikt.

De tweede luchthaven van Nederland, Eindhoven Airport, noteerde de grootste procentuele groei. In totaal kwamen er 1,9 miljoen reizigers over de vloer, wat een stijging is van 12,5 procent ten opzichte van het tweede kwartaal in 2018.