De gemeente Rotterdam start maandag een experiment waarbij de Hoogstraat voor anderhalve maand een eenrichtingsstraat wordt gemaakt.

De aanleiding hiervan is dat het Stadslab Hoogkwartier veel klachten heeft ontvangen over de verkeersveiligheid voor met name fietsers in de desbetreffende straat. Door alleen verkeer vanaf een richting toe te laten, moet de verkeersveiligheid verbeterd worden.

Auto's kunnen vanaf maandag alleen nog richting het Oostplein rijden in de Hoogstraat. Het Hoogkwartier is dan niet meer bereikbaar vanaf het Oostplein. Auto's worden omgeleid via de Burgemeester van Walsumweg, de Goudsesingel en de Mariniersweg.

Het experiment duurt tot 11 november.