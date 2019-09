De Bergweg in Rotterdam is maandagavond afgesloten voor autoverkeer in het kader van een politieonderzoek naar een dodelijk verkeersongeval van vorig jaar.

Het ongeval waarbij een automobilist en een voetganger betrokken waren, gebeurde op dinsdag 31 juli 2018 nabij de kruising van de Rodenrijselaan met de Zwart Janstraat. De voetganger overleed aan zijn verwondingen.

Het politieonderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog in volle gang. Daarom wordt de Bergweg maandag tussen 20.00 en 0.00 uur afgesloten tussen de Schiekade en de Zaagmolenstraat. De stoep blijft wel beschikbaar voor voetgangers. De RET zal via een omleiding rijden.

De reconstructie wordt uitgevoerd door medewerkers van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in opdracht van het Openbaar Ministerie (OM).