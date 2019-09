De Prins Alexanderlaan in Rotterdam is van 16 september tot en met 15 november deels afgesloten vanwege werkzaamheden.

De gemeente vervangt in 2019 en 2020 het asfalt op de Prins Alexanderlaan tussen de Rietkerkweg en de Hoofdweg. Dit gebeurt in drie fases, waarvan nu fase twee begint. Fase drie volgt in januari volgend jaar.

Eerst wordt de zijde van de Grote Beer opnieuw geasfalteerd. Daarna volgt de kant van de Prinsenlaan. Het IJsselland Ziekenhuis blijft daardoor bereikbaar voor hulpdiensten en bezoekers.

Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid via de Jacques Dutilhweg, de Boszoom en de Hoofdweg. Verkeer van de Burgaslaan naar de Grote Beer kan rijden via de Kobellaan en de Evenaar. Vanaf de Prins Alexanderlaan of Henri Eversstraat is de Sjanghailaan te bereiken via de Grote Beer, Evenaar en Kobelaan. Verkeer van de Grote Beer of Prins Alexanderlaan naar de Prinsenlaan rijdt via de Henri Eversstraat en de Berlagestraat.