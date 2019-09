De gemiddelde WOZ-waarde van woningen is dit jaar tot nu toe het hardst gestegen in Rotterdam. Het gaat om een stijging van 16 procent. Rotterdamse woningen waren op 1 januari 2019 gemiddeld 192.000 euro waard, tegen 166.000 euro in 2018.

In Nederland steeg de gemiddelde WOZ-waarde naar 248.000 euro. Dat komt neer op een stijging van 7,8 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is het de hoogste stijging in jaren.

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met ongeveer een jaar vertraging. Dit komt doordat woningen op 1 januari worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari van het voorgaande jaar.

In andere steden in Nederland steeg de WOZ-waarde minder hard. In Amsterdam steeg de gemiddelde waarde van een woning met ruim 11 procent tot 378.000 euro.

De waardevolste woningen staan in Bloemendaal, met een gemiddelde WOZ-waarde van 695.000 euro. In het Groningse Delfzijl staan de woningen met de laagste WOZ-waarden.