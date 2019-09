De RET komt met een speciaal digitaal ticket voor toeristen die Rotterdam bezoeken. Toeristen hoeven daardoor geen ov-chipkaart te kopen, maar kunnen inchecken met hun telefoon.

Bezoekers van Rotterdam moeten de toeristenapp Must See op hun telefoon zetten om gebruik te kunnen maken van het digitale ticket. In de app zijn naast de tickets bezienswaardigheden in verschillende steden te vinden.

In de app kunnen gebruikers in het menu een ticket voor het openbaar vervoer kopen. Ze kunnen kiezen tussen een ticket voor twee uur of een dagkaart. Het ticket is geldig in de bussen, trams en metro's van de RET.