De Maastunnel in Rotterdam is in verband met werkzaamheden van woensdagmiddag 14.00 uur tot en met donderdag 6.00 uur tijdelijk afgesloten in de zuidelijke richting.

Tijdens de werkzaamheden wordt er opnieuw geasfalteerd, meldt Rotterdam Onderweg woensdag.

De Maastunnel ging in augustus na een grootschalige renovatie van twee jaar in beide richtingen weer open. Afgelopen twee jaar werd de onderste vloer in de tunnel hersteld en zijn de onderliggende wanden vervangen. De officiële heropening van de tunnel is op 5 oktober.

In december start de renovatie van de fiets- en voetgangerstunnel. Dit duurt naar verwachting elf maanden.