De verdachte van het fatale steekincident op metrostation Capelsebrug in Rotterdam waarbij maandag een twintigjarige man om het leven kwam, is een bekende van de politie, laat een politiewoordvoerder woensdag aan NU.nl weten.

De politie wil echter geen uitspraken doen over hoe de verdachte eerder met hen in aanraking is gekomen.

Volgens het AD is het twintigjarige slachtoffer van het steekincident ook een bekende van de politie. De politiewoordvoerder kon dit echter niet bevestigen.

Het slachtoffer zat nog in zijn proeftijd voor een veroordeling van een zedenmisdrijf. Daarvoor had hij een werkstraf van zestig uur en dertig dagen jeugddetentie voorwaardelijk opgelegd gekregen, meldt de krant.

Verdachte en slachtoffer hadden 'onenigheid' voor incident

Het steekincident gebeurde maandag rond 10.00 uur. Getuigen meldden dat het slachtoffer en de dader voorafgaand aan het incident "onenigheid" hadden.

Volgens het AD wilde het slachtoffer zwartrijden en liep hij achter de verdachte de metropoortjes door. Hierna zou een woordenwisseling zijn ontstaan, waarbij de verdachte het slachtoffer neerstak.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd, maar de hulp mocht niet baten. De verdachte is later op de dag aangehouden.