De politie is dinsdagochtend uitgerukt na meerdere meldingen over een schietincident en carjacking in de Kreeftstraat nabij winkelcentrum Alexandrium in Rotterdam. De politie heeft dinsdagmiddag twee verdachten aangehouden.

Het gaat om twee verdachten die op locatie uit een zwarte Range Rover stapten. De politie onderzoekt hun rol bij het incident.

Agenten hebben ter plaatse twee auto's waar mogelijk kogelgaten in zitten aangetroffen. Er zijn geen slachtoffers bij de voertuigen aangetroffen.

Het is nog onduidelijk wat zich precies heeft afgespeeld. In totaal zijn er drie plaatsen delict in de omgeving van het winkelcentrum.

Op een van de plaatsen delict is een persoon mogelijk slachtoffer geworden van carjacking. De persoon is hierbij niet gewond geraakt.

De politie heeft bij Centrum Jeugd & Gezin aan de Weegschaalhof een ruimte ingericht waar getuigen zich kunnen melden. Hulpdiensten hadden dinsdag een gecoördineerd overleg op de Kreeftstraat. Dit overleg is inmiddels is afgerond.