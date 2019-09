Het Rotterdamse verpleeghuis Ben Oude NijHuis, dat op initiatief van Omroep Max-directeur Jan Slagter is opgericht, scoort volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op meerdere punten onvoldoende.

Het bestuur heeft zes maanden de tijd om verbeteringen door te voeren, blijkt uit het onlangs verschenen rapport. EenVandaag berichtte er maandag als eerste over.

Slagter richtte het verpleeghuis aan de Pieter Postlaan in Overschie anderhalf jaar geleden op uit onvrede met de ouderenzorg. Hij wilde betere zorg en minder management en bureaucratie.

De inspectie ziet "goede intenties" bij de medewerkers die "goede en warme zorg" willen leveren, maar op zeven van de tien punten waarop het verpleeghuis is beoordeeld voldoet het niet aan de normen.

Zo wordt medicatie van de ruim vijftig cliënten niet altijd op de juiste manier bijgehouden en heeft het verpleeghuis "problemen bij het inschakelen van de nodige multidisciplinaire deskundigheid voor de zorg aan cliënten met een complexere zorgvraag". Die situatie brengt volgens de IGJ "het risico met zich mee dat cliënten niet de zorg ontvangen die zij nodig hebben".

Anderzijds zegt de inspectie dat het Ben Oude NijHuis diverse ontwikkelingen in gang heeft gezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. In het verpleeghuis is plek voor 53 ouderen.

Slagter spreekt van een 'kil rapport'

"De veiligheid rond medicatie is voor ons nummer 1", zegt Slagter tegen EenVandaag. Dat de inzet van specialistisch personeel niet in alle gevallen aan de norm voldoet, wil hij onder meer oplossen door voorlopig uit eigen middelen specialisten in te huren en te betalen. Slagter sprak in de uitzending van "een kil rapport".

Op de vraag of hij als bevlogen bestuurder bij het beginnen van het project niet overenthousiast is geweest, antwoordde hij: "Het is me wel tegengevallen, maar ik laat de moed niet zakken. Over drie maanden hebben we het allemaal allang op orde." En: "Bij ons hoeven de bewoners nooit in hun eentje te zitten of eenzaam te zijn".