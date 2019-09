Een auto is in de nacht van zondag op maandag in Rotterdam-Oost te water geraakt na een achtervolging door de politie over de snelweg.

De politie achtervolgde de auto na een controle op een tankstation langs de A20. Het voertuig stond bij de politie "onder de aandacht". De auto ging er met hoge snelheid vandoor, toen de bestuurder in de gaten had dat agenten hem even verderop langs de snelweg op stonden te wachten.

Na een achtervolging over de snelweg in de richting van Rotterdam reed de auto met hoge snelheid een woonwijk in, waar de bestuurder de macht over het stuur verloor. De auto belandde ondersteboven in het water in de buurt van de George de Vosstraat. De agenten gingen daarop zelf de sloot in om de bestuurder te redden.

In de auto werd niemand aangetroffen. Dankzij natte voetsporen werd de bestuurder even later alsnog aangetroffen op een balkon van een nabijgelegen appartementencomplex.

De verdachte werd diverse verkeersfeiten ten laste gelegd, waaronder het rijden met een ingevorderd rijbewijs, het verlaten van de plaats van een ongeval en gevaarlijk rijgedrag.