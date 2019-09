De 22-jarige Aldijr M., die werd gezocht in verband met een dodelijke schietpartij in op de Westkousdijk begin juli, is donderdag aangehouden in Italië. Bij het schietincident kwam de 25-jarige Gino Oliveira om het leven.

De politie meldt woensdag dat M., die werd gezien als de vermoedelijke schutter, door een internationale samenwerking tussen de Rotterdamse, Franse en Italiaanse politie kon worden aangehouden.

Het slachtoffer van de schietpartij werd op woensdagavond 3 juli onder vuur genomen in Rotterdam-Delfshaven. Later die avond overleed hij in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De schutter sloeg na het incident op de vlucht. Een grootschalig onderzoek van de politie leidde naar de 22-jarige M. Uit internationaal onderzoek bleek dat hij vermoedelijk richting Frankrijk en later Italië was gevlucht.

Er is aan Italië om zijn uitlevering gevraagd.