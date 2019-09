De 42e editie van de Wereldhavendagen vindt vrijdag 6 tot en met zondag 8 september plaats in Rotterdam. Hieronder een overzicht van de activiteiten.

Dit jaar is het thema van het evenement MariTeam, waarmee de organisatie aandacht wil vragen voor de samenwerking die nodig is om de Rotterdamse haven goed te laten draaien. Vorig jaar trokken de Wereldhavendagen 380.000 bezoekers.

Het evenement is gratis te bezoeken. Het publiek kan kennismaken met allerlei aspecten van de scheepvaart. Schepen, kranen en ander havenmateriaal wordt tentoongesteld voor publiek en er zijn diverse demonstraties en excursies.

Vrijdag is burgemeester van Rotterdam quizmaster

Vrijdag is de feestelijke opening op de parkeerplaats naast het World Port Center, om 10.00 uur. YouTube-persoonlijkheid en straatvoetballer Soufiane Touzani presenteert met zijn team de opening. Burgemeester Ahmed Aboutaleb stelt quizvragen aan drie Rotterdamse middelbare scholen.

Op de kades vindt elke dag een tentoonstelling van havenmateriaal plaats. Zo kun je bijvoorbeeld op een kraanschip rondlopen. Op de Nieuwe Maas zijn verschillende (maritieme) demonstraties. Wil je een keer de doop van een schip zien? Kom dan zaterdag rond 17.30 uur naar de Cruise Terminal op de Wilhelminakade.

Tegen betaling zijn excursies te boeken bij bedrijven of andere locaties in de haven en in de stad. Ook zijn er vaartochten, wandel- en fietstochten te boeken.

Zaterdag Finding Nemo in drijvende bioscoop

Zaterdag om 12.40 uur start de 25e Maasrace waarbij bijna vierhonderd roeiers in vijftig roeislopen 18 kilometer roeien op de Maas. De race is al vanaf 1999 vast onderdeel van de Wereldhavendagen.

Om 20.00 uur start de film Finding Nemo in een drijvende bioscoop. De film wordt geprojecteerd op de Grote Wijnbrug. Je kunt met een bootje komen (tegen betaling) of een stoel op de kade huren voor 6 euro.

Vanaf 21.00 uur vindt de show Come Dance With Us plaats op het water rondom de Erasmusbrug, met livemuziek, de Rotterdamse dj Niles Alister en groot vuurwerk.

Zondag waterlanding met parachutisten

Op zondag is er onder meer om 16.55 uur een waterlanding met parachutisten van de parachuteopleidingen van de krijgsmacht. Dit gebeurt in de Koningshaven, in de buurt van de Erasmusbrug.

Voor kinderen is er op het Willemsplein een speciale speeltuin ingericht.

De Wereldhavendagen zijn vrijdag van start gegaan. (Foto: Pro Shots)

Bereikbaarheid en bezoekersinformatie

Het evenemententerrein is vrijdag, zaterdag en zondag van 10.00 tot 18.00 uur geopend en zaterdag daarnaast ook van 21.00 tot 23.00 uur.

Het terrein is dertig minuten lopen vanaf Rotterdam Centraal. Aan de voet van de Erasmusbrug aan de noord- en zuidzijde zijn speciale fietsenstallingen ingericht.

Wie met de metro komt, kan gebruikmaken van metrolijn D/E en uitstappen bij station Leuvehaven of Wilhelminaplein. Vanaf de diverse omliggende gemeenten kan de Waterbus gebruikt worden (met ov-chipkaart of losse tickets aan boord). Uitstappen bij halte Erasmusbrug of Katendrecht.

Automobilisten worden geadviseerd buiten de stad te parkeren op een van de P+R terreinen en verder te gaan met de metro, tram of bus. Er kan niet op het evenemententerrein geparkeerd worden.

Een plattegrond is op te halen bij informatiepunten of te downloaden. Verschillende programmapunten zijn ook te beleven met augmented reality. Via de Must See-app zie je de Wereldhavendagen verschijnen en kun je via icoontjes op een plattegrond de punten opzoeken waar extra digitale beleving is.