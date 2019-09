Rotterdam krijgt er de komende vier jaar tussen de 1.000 tot 1.250 extra laadpunten bij voor elektrische auto's. De stad wil zo het gebruik van elektrisch vervoer stimuleren. De laadpunten komen in gemeentelijke garages, P&R-terreinen en stallingsgarages.

In de gemeente zijn momenteel al tweeduizend openbare laadpunten aanwezig. Verder is er ook een laadplein gebouwd in de stad, waar tien elektrische auto's tegelijkertijd kunnen opladen.

Voor de realisatie van de nieuwe laadpunten in de gemeentelijke garages is Rotterdam een samenwerking aangegaan met Eneco eMobility. De twee partijen hebben woensdag een concessieovereenkomst getekend en afspraken gemaakt over beheer en onderhoud van de laadpunten.