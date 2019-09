Het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam wordt komende jaarwisseling uitgebreid met shows in Hoek van Holland en Nesselande, schrijft het college van burgemeester en wethouders dinsdag in een brief (pdf) aan de gemeenteraad.

De gemeente stelt dit jaar 200.000 euro beschikbaar om de nieuwe vuurwerkshows te organiseren.

Het voornaamste doel van de extra shows is om Rotterdammers een alternatief te bieden voor het zelf afsteken van vuurwerk. In de stad is het op steeds minder plekken toegestaan om zelf vuurwerk af te steken.

Met ruim zestigduizend bezoekers vestigde de tiende editie van de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam afgelopen jaarwisseling een nieuw record. Burgemeester Ahmed Aboutaleb was een van de toeschouwers.

Donderdag maakt de burgemeester bekend op welke plekken in Rotterdam dit jaar vuurwerk mag worden afgestoken.