De MSC Gülsün, het grootste containerschip ter wereld, is dinsdagmiddag aangekomen in de haven van Rotterdam. Het schip is 400 meter lang en 62 meter breed.

Het vaartuig van rederij MSC overtreft de OOCL Hong Kong, een containerschip dat twee jaar geleden een recordcapaciteit van 21.413 TEU had. (Foto: Pro Shots)

De MSC Gülsün meerde voor aankomst in Rotterdam aan in onder meer in het Duitse Bremerhaven en het Poolse Gdansk. (Foto: Pro Shots)

Het schip is enkele dagen te vinden bij de APM-containerterminal op de Tweede Maasvlakte. (Foto: Pro Shots)