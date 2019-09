In Diergaarde Blijdorp is maandagochtend een okapi geboren. Het jong, een vrouwtje, stond binnen een half uur overeind en dronk een half uur later al bij haar moeder, laat de dierentuin weten.

Het is de derde okapi die geboren is in Diergaarde Blijdorp sinds de opening van het nieuwe Congogebied in maart 2015.

Het kleintje is voorlopig alleen te zien via webcams op de website. Ze blijft de komende tijd bij haar moeder in de stal.

In de natuur komen okapi's alleen voor in het oerwoud van Congo, waar ze momenteel worden bedreigd door onder meer stroperij en het kappen van hout. De dieren behoren tot de familie van de giraffen en worden ook wel 'bosgiraffe' genoemd.